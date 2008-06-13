Написать смску на имеющийся сайтик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки341 просмотр

Есть сайтик.

Сайтику 3 года и сайтик - любимый.

Но - написан на скорую руку - как эксперимент и поэтому на сейчас без СМСки.

Необходимо имеющийся сайт посадить на CMS.

Бесплатные CMS типа joomla, postnuke, ... не интересуют.

Собственные CMS приветствуются.

Основные требования к системе:

1. Удобство.

2. Управление структурными страницами.

3. Простота в добавлении контента.

4. Легкость в загрузке.

Функционал нужен самый простой:

1. Эдитор

2. Форма для добавления титлов и ключевых слов

3. Написать письмо.

возможно - заменить некоторые элементы дизайна (сами дадим) + отверстать по-человечески.

проект тестовый. ищем программиста для постоянного сотрудничества.

требования к программисту:

1. киевлянин (-ка)- требование очень важное для нас. предложения от некиевлян будут отклоняться без комментариев.

2. не студия.

3. CSS + (X)HTML

4. JavaScript.

5. PHP + MySQL

6. своя смска - приветствуется...как и умение писать смски.

7. опыт от 3 лет, наличие портфолио и - желательно - отзывов.

цены и сроки жду с нетерпением.

:)

CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
17 лет назад
mirrori
Илона 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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