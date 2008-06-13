Нужно встроить в сайт на Joomle фотогалерею и видео плеер. Особенности - Joomla 1.5 Желательно как здесь http://www.7cinvest.com/index.asp?shbl=propertydetails&pid=25&gclid=CLT51qfJgpQCFQ2qQwodCHojXA
Написать смску на имеющийся сайтик
Есть сайтик.
Сайтику 3 года и сайтик - любимый.
Но - написан на скорую руку - как эксперимент и поэтому на сейчас без СМСки.
Необходимо имеющийся сайт посадить на CMS.
Бесплатные CMS типа joomla, postnuke, ... не интересуют.
Собственные CMS приветствуются.
Основные требования к системе:
1. Удобство.
2. Управление структурными страницами.
3. Простота в добавлении контента.
4. Легкость в загрузке.
Функционал нужен самый простой:
1. Эдитор
2. Форма для добавления титлов и ключевых слов
3. Написать письмо.
возможно - заменить некоторые элементы дизайна (сами дадим) + отверстать по-человечески.
проект тестовый. ищем программиста для постоянного сотрудничества.
требования к программисту:
1. киевлянин (-ка)- требование очень важное для нас. предложения от некиевлян будут отклоняться без комментариев.
2. не студия.
3. CSS + (X)HTML
4. JavaScript.
5. PHP + MySQL
6. своя смска - приветствуется...как и умение писать смски.
7. опыт от 3 лет, наличие портфолио и - желательно - отзывов.
цены и сроки жду с нетерпением.
:)
Заявки фрилансеров
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