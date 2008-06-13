Создание агрегатора новостей

Есть 5 видеороликов.Для них необходимо создать меню(см. Прикрепленный файл) и всё это засенуть в 1 EXE и SWF файл. когда запускаем уже готовый ехешник,появляется это окно.На "экране" сразу будет определенный текст(я позже дам). ...