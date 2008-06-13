Создание агрегатора новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Создание системы агрегирования новостей (функционирование аналогично redtram.com, readme.ru)

17 лет назад
Smart_Click
Click Smart 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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