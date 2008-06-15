Java-script

Необходим простой скрипт.

Нужен человек, который готов заняться завтра в течение дня.

Все подробности при переписке по ICQ.

Предложения оставляем только здесь, не надо писать в личку, на почту и в аську.

Я сам свяжусь с выбранным исполнителем.