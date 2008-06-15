Java-script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок283 просмотра

Необходим простой скрипт.

Нужен человек, который готов заняться завтра в течение дня.

Все подробности при переписке по ICQ.

Предложения оставляем только здесь, не надо писать в личку, на почту и в аську.

Я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

Java
17 лет назад
Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
В который раз работаю с Сергеем, и всегда убеждаюсь в его профессионализме и обязательности. Все выполняется быстро, без задержек. Сергей все время меня выручает с мелочами по ява-скрипт, при этом все что он делает, он щедро снабжает примерами и подробнейшими комментариями, такими что разобраться сможет даже ребенок! Очень рад нашему с ним сотрудничеству! Если кому нужен хороший ява-скриптер - рекомендую!
Вежливость, понятные задания, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством, отличный заказчик !

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад