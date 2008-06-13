2 функции на PHP, тИЦ и PR

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Необходимо написать две функции. На входе у каждой имя домена "site.ru", на выходе у первой тИЦ Яндекса, у второй PR Гугла в виде чисел. Срочно.

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PHP
17 лет назад
gietos
Сергей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
$25
Гут, сделано быстро
Хороший заказчик. Деньги получил сразу

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад