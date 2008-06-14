Требуется дописать скрипт проверки доменов на Бан

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок246 просмотров

Здраствуйте!

Требуется дописать скрипт проверки доменов на Бан в Яндексе

Имеется такой вот скриптик :

http://pixele.ru/ban.txt

Но он прверяет по одному домену (

Требуется переделать до Скипта массовой проверки сайтов на бан в яндексе.

чтоб можно было указать фаил с каталогами а он на выходе выдаст 2 фаила . Забаненые и нормальные

Прошу не заламывать Цены.

17 лет назад
Pixele
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
$50
Грамотный специалист ! Заказывал дописать скрипт Работу выполнил на отлично. =)
Хороший заказчик. Четко изложил каким должен выглядеть скрипт. Оплату получил вовремя, сразу после выполнения

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

    Требуется на почтовую форму в подробном описании товара прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей. Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Чекер проксей

    $100

    Нужен многопоточный чекер проксей всех типов: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, SOCKS4/5 думаю наработки такого плана есть у многих. Почти все как у стандартных чекеров, все детали опишу при разговоре.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка Joomla компонента (eWrting)

    Требуется при сохранении существующей функцональности компонента, расширить его следующими функциями: 1) возможность добавления текстов зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 2) возможность добавления комментариев к тесктам зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 3) ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль для Друпал

    Нужно написать модуль для друпала, смысл модуля в том, чтобы можно было бы создавать Е-книги, то бишь, чтобы можно было бы выводить н7а одной странице оглавление на другой сам текст. Пишите пожалуйста сроки сразу ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 2 функции на PHP, тИЦ и PR

    Необходимо написать две функции. На входе у каждой имя домена "site.ru", на выходе у первой тИЦ Яндекса, у второй PR Гугла в виде чисел. Срочно. Все вопросы в ICQ.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Автоматизация обменного пункта валют

    $2500

    Есть сайт - пункт автообмена эл.валют. Нужно сделать скрипт, анализирующий состояние рынка и в автоматическом режиме корректировать курсы. Подробности ТЗ обговорим при личном общении. У програмиста должен быть практический опыт работы по созданию АОП и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад