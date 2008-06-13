Требуется на почтовую форму в подробном описании товара прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей. Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/
Чекер проксей
Нужен многопоточный чекер проксей всех типов: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, SOCKS4/5 думаю наработки такого плана есть у многих. Почти все как у стандартных чекеров, все детали опишу при разговоре.
Заявки фрилансеров
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