Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

Еще раз огромное спасибо, не ожидал что снова на Вас выйду, чему в очередной раз рад, так как предыдущее задание выполнено было на высоте, быстро, и с подробными разъяснениями в установке. Надеюсь если еще возникнет потребность, Вы снова возьметесь за задание.