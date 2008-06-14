Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

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Завершен1 заявка222 просмотра

Требуется на почтовую форму в подробном описании товара прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей.

Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/

17 лет назад
yager
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50
Еще раз огромное спасибо, не ожидал что снова на Вас выйду, чему в очередной раз рад, так как предыдущее задание выполнено было на высоте, быстро, и с подробными разъяснениями в установке. Надеюсь если еще возникнет потребность, Вы снова возьметесь за задание.
Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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