Требуется при сохранении существующей функцональности компонента, расширить его следующими функциями: 1) возможность добавления текстов зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 2) возможность добавления комментариев к тесктам зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 3) ...
Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium
Требуется на почтовую форму в подробном описании товара прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium
Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей.
Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно написать модуль для друпала, смысл модуля в том, чтобы можно было бы создавать Е-книги, то бишь, чтобы можно было бы выводить н7а одной странице оглавление на другой сам текст. Пишите пожалуйста сроки сразу ...Завершен17 лет назад
Необходимо написать две функции. На входе у каждой имя домена "site.ru", на выходе у первой тИЦ Яндекса, у второй PR Гугла в виде чисел. Срочно. Все вопросы в ICQ.Завершен17 лет назад
Нужно написать движок на подобие 1ps.ru или seoreg.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется специалист для доработки цмс Битрикс , сроки и сумма обговариваются. СРОЧНО. стучите 482392801Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Есть сайт - пункт автообмена эл.валют. Нужно сделать скрипт, анализирующий состояние рынка и в автоматическом режиме корректировать курсы. Подробности ТЗ обговорим при личном общении. У програмиста должен быть практический опыт работы по созданию АОП и ...Закрыт17 лет назад
Клон сайта readme.ru сразу указываем срок и ценуВеб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходим простой скрипт. Нужен человек, который готов заняться завтра в течение дня. Все подробности при переписке по ICQ. Предложения оставляем только здесь, не надо писать в личку, на почту и ...Завершен17 лет назад
Кто возьмется и за сколько, чтоб в Vam SHop было так http://www.motocrossgiant.com/Thor_Core_Gloves_p/3330-1124pu.htm смена цвета и увеличениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо разработать (tree menu) на AJAX для Web сайта (скрыт от поисковика) (сейчас там обычное меню на javascript). Проблема заключается в том что у нас рубрик около 16, подрубрик около 200, под-подрубрик 700. Меню тройной ...Завершен17 лет назад