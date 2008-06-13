Доработка Joomla компонента (eWrting)

Требуется при сохранении существующей функцональности компонента, расширить его следующими функциями:

1) возможность добавления текстов зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;

2) возможность добавления комментариев к тесктам зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;

3) возможность голосования за произведение по 5ти бальной шкале (рейтинг) зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;

4) возможность сортировки списка произведений в рамках одной категории по автору/рейтингу/дате добавления;

5) pagination для списка произведений в рамках одной категории;

6) добавление функциональности архива (в каждой категории будет 40 последних произведений (2 страницы по 20 текстов), все "старые" произведения будут храниться в архиве, который будет представлять из себя ту же функциональность (разбиение на категории, возможность комментариев, рейтинга, сортировки, pagination и тд.)

Естественно, необходима совместимость с eWriting модулями ("Самое последнее", "Самое популярное")

Компонент должен работать под joomla 1.5

Пожалуйста, оставляйте здесь свои предложения по срокам и ценам.