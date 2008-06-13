Нужно написать модуль для друпала, смысл модуля в том, чтобы можно было бы создавать Е-книги, то бишь, чтобы можно было бы выводить н7а одной странице оглавление на другой сам текст. Пишите пожалуйста сроки сразу ...
Доработка Joomla компонента (eWrting)
Требуется при сохранении существующей функцональности компонента, расширить его следующими функциями:
1) возможность добавления текстов зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;
2) возможность добавления комментариев к тесктам зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;
3) возможность голосования за произведение по 5ти бальной шкале (рейтинг) зарегистрированными пользователями на клиентской стороне;
4) возможность сортировки списка произведений в рамках одной категории по автору/рейтингу/дате добавления;
5) pagination для списка произведений в рамках одной категории;
6) добавление функциональности архива (в каждой категории будет 40 последних произведений (2 страницы по 20 текстов), все "старые" произведения будут храниться в архиве, который будет представлять из себя ту же функциональность (разбиение на категории, возможность комментариев, рейтинга, сортировки, pagination и тд.)
Естественно, необходима совместимость с eWriting модулями ("Самое последнее", "Самое популярное")
Компонент должен работать под joomla 1.5
Пожалуйста, оставляйте здесь свои предложения по срокам и ценам.
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