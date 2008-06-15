Задание для NetCat специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки178 просмотров

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17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
$40
1 день
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как Lyoxa (lyoxa). После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Четко сформулированная задача. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад