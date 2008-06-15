Задание для NetCat специалиста

Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как Lyoxa (lyoxa). После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!