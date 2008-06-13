Web Sharepoint (на PHP) в связке с Open Directory

Цели проекта -

Модернизировать существующую web file sharing system для организации (sharepoint) – базовый набор скриптов на PHP. Текущая система построена на основе конфигурационных файлов и системы наименования папок, определяющих доступ текущего юзера. В новой версии разграничение прав доступа будет осуществляться на основе Open Directory (service directory) настроенной на стандартном сервере Mac OS X (Leopard). Взаимодействие web интерфейса с Open Directory будет происходить на основе LDAP.

Требуемая функциональность -

• Предоставление пользователю прав доступа на основе его принадлежности к группе

• Панель администратора для работы с пользователями, назначения прав доступа к sharepoints для индивидуальных пользователей и групп пользователей – на очнове LDAP

• Извещение администраторов и руководитеоей проектов о событиях системы (upload file, download file)

• Реализация прогресс – бара скачивания/закачивания

• Инсталлятор для установки пакета на сконфигурированную платформу (учесть возможность поддержки https)

Будет предоставлен удаленный доступ к Apple серверу Leopard с установленной и сконфигурированной Open Directory.