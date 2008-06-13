Все подробности по Заданию в приложение
Web Sharepoint (на PHP) в связке с Open Directory
Цели проекта -
Модернизировать существующую web file sharing system для организации (sharepoint) – базовый набор скриптов на PHP. Текущая система построена на основе конфигурационных файлов и системы наименования папок, определяющих доступ текущего юзера. В новой версии разграничение прав доступа будет осуществляться на основе Open Directory (service directory) настроенной на стандартном сервере Mac OS X (Leopard). Взаимодействие web интерфейса с Open Directory будет происходить на основе LDAP.
Требуемая функциональность -
• Предоставление пользователю прав доступа на основе его принадлежности к группе
• Панель администратора для работы с пользователями, назначения прав доступа к sharepoints для индивидуальных пользователей и групп пользователей – на очнове LDAP
• Извещение администраторов и руководитеоей проектов о событиях системы (upload file, download file)
• Реализация прогресс – бара скачивания/закачивания
• Инсталлятор для установки пакета на сконфигурированную платформу (учесть возможность поддержки https)
Будет предоставлен удаленный доступ к Apple серверу Leopard с установленной и сконфигурированной Open Directory.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Создание программы "робота" программа работает в web среде. Все подробности обсуждаются в ICQ 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected]Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо убрать развертывающееся меню и установить шапку на сайт gameglobal.ru, шапка естьЗакрыт17 лет назад
Здраствуйте! Требуется дописать скрипт проверки доменов на Бан в Яндексе Имеется такой вот скриптик : http://pixele.ru/ban.txt Но он прверяет по одному домену ( Требуется переделать ...Завершен17 лет назад
Требуется на почтовую форму в подробном описании товара прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей. Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/Завершен17 лет назад
- $100
Нужен многопоточный чекер проксей всех типов: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, SOCKS4/5 думаю наработки такого плана есть у многих. Почти все как у стандартных чекеров, все детали опишу при разговоре.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется при сохранении существующей функцональности компонента, расширить его следующими функциями: 1) возможность добавления текстов зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 2) возможность добавления комментариев к тесктам зарегистрированными пользователями на клиентской стороне; 3) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно написать модуль для друпала, смысл модуля в том, чтобы можно было бы создавать Е-книги, то бишь, чтобы можно было бы выводить н7а одной странице оглавление на другой сам текст. Пишите пожалуйста сроки сразу ...Завершен17 лет назад
Необходимо написать две функции. На входе у каждой имя домена "site.ru", на выходе у первой тИЦ Яндекса, у второй PR Гугла в виде чисел. Срочно. Все вопросы в ICQ.Завершен17 лет назад
Нужно написать движок на подобие 1ps.ru или seoreg.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад