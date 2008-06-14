Скрипте СМС подсказать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок207 просмотров

Нужен скрипт для отправки СМС. Писать сам скрипт не надо, нужен всего лишь уже готовый скрипт

17 лет назад
XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров