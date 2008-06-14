На сайте поднят поисковый сервак от Яндекса. Требуется сделать парсер и требуемый мной вывод результатов на сайте. ICQ 150450251 Отвечу первым 5 В форум/личку не пишите ...
Скрипте СМС подсказать
Нужен скрипт для отправки СМС. Писать сам скрипт не надо, нужен всего лишь уже готовый скрипт
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