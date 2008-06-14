Написать скрипт сайта работы (Кадровое агентство в сети интернет)

Требования к скрипту:

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Скрипт должен представлять собой многофункциональный портал, на котором могут

регистрироваться работодатели, соискатели, агентства. Работодатели после

регистрации могут добавлять вакансии, искать в размещенных резюме, отбирать

понравившиеся резюме соискателей в корзину, подписываться на рассылку новых

резюме (должен имеется фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате,

графику и т.д.). Соискатели могут добавлять резюме, искать вакансии, отбирать

нужные вакансии в корзину, отправлять на них свое резюме одним нажатием клавиши,

подписываться на рассылку новых вакансий (должен иметься фильтр по разделам, городу,

должности, полу, возрасту, зарплате, графику и т.д.). Агентствам должны быть доступны все

функции работодателей и соискателей. Имеется каталог агентств и работодателей,

форум, статьи о работе, новости. Удобная система администрирования.

Требования к возможностям скрипта:

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Возможности для работодателей и агентств:

- Заполнение формы регистрации, подтверждение регистрации по email.

- Добавление неограниченного числа вакансии. Выбор срока размещения (от 3 до

100 дней), после истечения которого вакансия будет автоматически удалена.

- Поиск по базе резюме (по сфере деятельности, разделу, должности, полу,

возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).

- Выбор понравившиеся резюме соискателей в корзину. Отображение корзины как

в кратком виде, так и в расширенном виде (полное резюме). Распечатка отобранных

резюме на принтере.

- Подписка на рассылку новых резюме. При подписке можно выбрать те резюме,

которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,

зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все резюме.

- Участие в каталоге работодателей (с одобрения администратора).

Возможности для соискателей и агентств:

- Заполнение формы регистрации с возможностью загрузки своей фотографии,

подтверждение регистрации по email.

- Добавление неограниченного числа резюме. Персональныеи контактные данные,

заполненные в регистрационной форме будут автоматически вставляться в резюме.

Выбор срока размещения (от 3 до 100 дней), после истечения которого резюме

будет автоматически удалено.

- Поиск по базе вакансий (по сфере деятельности, разделу, зарплате, должности,

полу, возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).

- Выбор понравившиеся вакансий в корзину. Отображение корзины как в кратком

виде, так и в расширенном виде (полная вакансия). Распечатка отобранных

вакансий на принтере.

- Отправка своего резюме на отобранные вакансии одним нажатием клавиши.

- Подписка на рассылку новых вакансий. При подписке можно выбрать те вакансии,

которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,

зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все вакансии.

Требования к другим возможностям скрипта:

- Статьй о работе, добавляемые администратором, с возможностью комментирования

читателями, поиском.

- Отображение на главной странице новых вакансий и резюме, вакансий и резюме

дня.

- Отображение каталога работодателей и агентств с их контактными данными.

- Форум.

- Новости сайта.

- Ответы на часто задаваемые вопросы.

- Функция восстановления забытого пароля.

Требования к возможностям для администратора:

- Установка основных параметров. Возможность добавления новых разделов,

подразделов, списка городов.

- Возможность включения опции обязательной проверки администратором новых

обяъвлений и пользователей - при добавлении они попадает в общую базу только

после одобрения их администратором.

- Встраивание скрипта практически в любой дизайн и структуру сайта.

- Удобное администрирование, которое включает следующие функции:

.Одобрить вакансии/резюме

.Редактирование разделов

.Удалить/редактировать вакансии/резюме

.Удалить пользователя

.Включить/исключить из каталога агентств/работодателей

.Установить вакансии/резюме дня

.Блокировать ip-адрес

.Изменить пароль

.Редактирование разделов статей

.Добавить статью

.Удалить/редактировать статьи

.Удаление комментариев к статьям

.Администрирование FAQ

.Администрирование новостей

.Администрирование форума

.Добавить рекламный блок

.Просмотр / удаление рекламных блоков

.Управление рассылкой

.Просмотр/удаление подписки на вакансии/резюме

- Добавление рекламных блоков в разные части сайта.

- Добавление сообщений в FAQ.

- Информирование по электронной почте об активности пользователей и об

изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д.

Технические характеристики и требования к серверу:

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Скрипт должен быть написан на php с использованием баз данных MySQL.

Должны быть файлы top.php и dowm.php и при необходимости их можно изменять

Файл top.php - отвечает за верхнюю "шапку" страниц (название, меню, цветовое

оформление и т.д.), файл down.php - нижняя часть страниц.

Обязательно указывайте цену, сроки и ожидаемый результат.

Предложения без цены, сроков и ожидаемого результата не рассматриваются.