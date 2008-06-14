Требуется перенести базу сайта работающео на dle 6.0 размером около 80 мб на базу dle 7.0
Написать скрипт сайта работы (Кадровое агентство)
Написать скрипт сайта работы (Кадровое агентство в сети интернет)
Требования к скрипту:
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Скрипт должен представлять собой многофункциональный портал, на котором могут
регистрироваться работодатели, соискатели, агентства. Работодатели после
регистрации могут добавлять вакансии, искать в размещенных резюме, отбирать
понравившиеся резюме соискателей в корзину, подписываться на рассылку новых
резюме (должен имеется фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате,
графику и т.д.). Соискатели могут добавлять резюме, искать вакансии, отбирать
нужные вакансии в корзину, отправлять на них свое резюме одним нажатием клавиши,
подписываться на рассылку новых вакансий (должен иметься фильтр по разделам, городу,
должности, полу, возрасту, зарплате, графику и т.д.). Агентствам должны быть доступны все
функции работодателей и соискателей. Имеется каталог агентств и работодателей,
форум, статьи о работе, новости. Удобная система администрирования.
Требования к возможностям скрипта:
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Возможности для работодателей и агентств:
- Заполнение формы регистрации, подтверждение регистрации по email.
- Добавление неограниченного числа вакансии. Выбор срока размещения (от 3 до
100 дней), после истечения которого вакансия будет автоматически удалена.
- Поиск по базе резюме (по сфере деятельности, разделу, должности, полу,
возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).
- Выбор понравившиеся резюме соискателей в корзину. Отображение корзины как
в кратком виде, так и в расширенном виде (полное резюме). Распечатка отобранных
резюме на принтере.
- Подписка на рассылку новых резюме. При подписке можно выбрать те резюме,
которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,
зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все резюме.
- Участие в каталоге работодателей (с одобрения администратора).
Возможности для соискателей и агентств:
- Заполнение формы регистрации с возможностью загрузки своей фотографии,
подтверждение регистрации по email.
- Добавление неограниченного числа резюме. Персональныеи контактные данные,
заполненные в регистрационной форме будут автоматически вставляться в резюме.
Выбор срока размещения (от 3 до 100 дней), после истечения которого резюме
будет автоматически удалено.
- Поиск по базе вакансий (по сфере деятельности, разделу, зарплате, должности,
полу, возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).
- Выбор понравившиеся вакансий в корзину. Отображение корзины как в кратком
виде, так и в расширенном виде (полная вакансия). Распечатка отобранных
вакансий на принтере.
- Отправка своего резюме на отобранные вакансии одним нажатием клавиши.
- Подписка на рассылку новых вакансий. При подписке можно выбрать те вакансии,
которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,
зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все вакансии.
Требования к другим возможностям скрипта:
- Статьй о работе, добавляемые администратором, с возможностью комментирования
читателями, поиском.
- Отображение на главной странице новых вакансий и резюме, вакансий и резюме
дня.
- Отображение каталога работодателей и агентств с их контактными данными.
- Форум.
- Новости сайта.
- Ответы на часто задаваемые вопросы.
- Функция восстановления забытого пароля.
Требования к возможностям для администратора:
- Установка основных параметров. Возможность добавления новых разделов,
подразделов, списка городов.
- Возможность включения опции обязательной проверки администратором новых
обяъвлений и пользователей - при добавлении они попадает в общую базу только
после одобрения их администратором.
- Встраивание скрипта практически в любой дизайн и структуру сайта.
- Удобное администрирование, которое включает следующие функции:
.Одобрить вакансии/резюме
.Редактирование разделов
.Удалить/редактировать вакансии/резюме
.Удалить пользователя
.Включить/исключить из каталога агентств/работодателей
.Установить вакансии/резюме дня
.Блокировать ip-адрес
.Изменить пароль
.Редактирование разделов статей
.Добавить статью
.Удалить/редактировать статьи
.Удаление комментариев к статьям
.Администрирование FAQ
.Администрирование новостей
.Администрирование форума
.Добавить рекламный блок
.Просмотр / удаление рекламных блоков
.Управление рассылкой
.Просмотр/удаление подписки на вакансии/резюме
- Добавление рекламных блоков в разные части сайта.
- Добавление сообщений в FAQ.
- Информирование по электронной почте об активности пользователей и об
изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д.
Технические характеристики и требования к серверу:
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Скрипт должен быть написан на php с использованием баз данных MySQL.
Должны быть файлы top.php и dowm.php и при необходимости их можно изменять
Файл top.php - отвечает за верхнюю "шапку" страниц (название, меню, цветовое
оформление и т.д.), файл down.php - нижняя часть страниц.
Обязательно указывайте цену, сроки и ожидаемый результат.
Предложения без цены, сроков и ожидаемого результата не рассматриваются.
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