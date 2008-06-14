Перенос базы dle 6.0 в dle 7.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок185 просмотров

Требуется перенести базу сайта работающео на dle 6.0 размером около 80 мб на базу dle 7.0

DLE
17 лет назад
vinic
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров