Разработкa социальной сети

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок307 просмотров

Постоянная работа над проектом.

Есть ТЗ, протопит сайта, CMS – SocialEngine или DZOIC (обсуждается с кандидатом).

Знания: PHP, MySQL, JavaScript

От вас: Ссылки на портфолио, сроки, желателен опыт разработки соц.сетей, условия поддержки сайта после запуска.

JavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
mimic
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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