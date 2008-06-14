Flash+xml

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Закрыт3 заявки243 просмотра

Нужно во флэше на каждый кадр прикрутить картинку из xml. Всего 4 кадра.

Работы на 5 минут.

Кто готов сделать за хороший отзыв?

17 лет назад
Cmyk132
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров