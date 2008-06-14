Постоянная работа над проектом. Есть ТЗ, протопит сайта, CMS – SocialEngine или DZOIC (обсуждается с кандидатом). Знания: PHP, MySQL, JavaScript От вас: Ссылки на портфолио, сроки, желателен опыт разработки ...
Flash+xml
Нужно во флэше на каждый кадр прикрутить картинку из xml. Всего 4 кадра.
Работы на 5 минут.
Кто готов сделать за хороший отзыв?
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