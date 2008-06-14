Модуль для любой CMS для записи звука в пост

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Нужно разработать или "слепить" из имеющихся частей модуль/плагин для какой-нибудь CMS (WordPress, Joomla, etc.) для предоставлению возможности любому зарегистрированному пользователю оставлять кроме текстового поста/топика/сообщения звуковое сообщение.

Т.е. прямо зашел пользователь, записал через микрофон сообщение (думаю, здесь без флеша не обойтись) и оно сохранилось на сервер.

В пост должен вставляться код плеера для прослушивания данного сообщения.

По всем вопросам обращайтесь по icq: 26нуль-964-06нуль.

JoomlaWordPress
17 лет назад
exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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