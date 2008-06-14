Написать скрипт сайта работы (Кадровое агентство в сети интернет) Требования к скрипту: --------- Скрипт должен представлять собой многофункциональный портал, на котором могут регистрироваться работодатели, соискатели, агентства. Работодатели после ...
Модуль для любой CMS для записи звука в пост
Уважаемые фрилансеры!
Нужно разработать или "слепить" из имеющихся частей модуль/плагин для какой-нибудь CMS (WordPress, Joomla, etc.) для предоставлению возможности любому зарегистрированному пользователю оставлять кроме текстового поста/топика/сообщения звуковое сообщение.
Т.е. прямо зашел пользователь, записал через микрофон сообщение (думаю, здесь без флеша не обойтись) и оно сохранилось на сервер.
В пост должен вставляться код плеера для прослушивания данного сообщения.
По всем вопросам обращайтесь по icq: 26нуль-964-06нуль.
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