Доделать поиск на сайте

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Закрыт3 заявки177 просмотров

На сайте поднят поисковый сервак от Яндекса.

Требуется сделать парсер и требуемый мной вывод результатов на сайте.

ICQ 150450251

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17 лет назад
imatthew
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров