Написать большой пхп скрипт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок383 просмотра

Дано несколько файлов с текстами, словами, нужно выдергивать, обрезать, компоновать, перемешивать, вставлять и т.д. Подробности по ТЗ. В личку не писать.

PHP
17 лет назад
mhovard
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад