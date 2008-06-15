Скрипт для файлообменников

Ищу программиста/ов, которые добавят на мой сайт скрипты для работы с файлообменниками.

получения прямой ссылки / вывод на сайт формы с капчей с:

- depositfiles.com

- rapidshare.com

- megaupload.com

- vip-file.com

- narod.yandex.ru/disk

- может с ещё каких-то популярных..

Сам скрипт встроить в свой сайт я смогу, необходимо узнать сам алгоритм, по которому можно получить прямую ссылку или вывести поле с капчей.

Можете написать в личку, скину пример такого скрипта для небольшого числа файлообменников.. хотя думаю и так всё должно быть понятно