Сделать 5 выпадающих окон с текстом

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  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок265 просмотров

К странице http://www.constructor.parpanama.com/news.htm- надо сделать на пяти картинках выпадающие окна с текстом.

17 лет назад
Stoyana
Гость 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

shinkar
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$20
Грамотный, ответственный и порядочный человек. Приятно работать.
Человек отвественный - четкая постановка задачи, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

shinkar
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад