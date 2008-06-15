Скрипт отправки СМС

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки201 просмотр

Нужен скрипт бесплатной отправки СМС и ММС сообщений с сайта для всех операторов России и Украины.

17 лет назад
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Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров