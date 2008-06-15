Админка и инсталятор скрипта каталога

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Всем здравствуйте.

У меня есть скриптина каталога сайтов. У этого каталога нету админки и слабенький инсталятор. Админки нету вообще, все правится в ручную через config.php; инсталятор слабый, т.к. чтоб проинсталировать нужные категории, надо сперва поправить install.php

Задача такова:

1) Усовершенствовать инсталятор по принцыпу:

1. Все данный, что вводятся в config.php отобразить в web-интерфейсе, для удобства и простоты неопытным.

2. При инсталяции можно указывать путь к шаблону.

3. Должна использоватся одна БД для всех новых каталогов, тобиш для 1 нового каталога одна новая таблица.

2) Создать админку по следующему принцыпу:

1. Все данные, которыее вводились при инсталяции (для config.php) можно править из админки.

2. Одна админка для всех каталогов, в ней можно выбрать какой каталог я хочу поправить.

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17 лет назад
SEO-DT
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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vjoiller
Виктор 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$50
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vjoiller
Виктор 
40 лет
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Был
10 лет назад
17 лет назад