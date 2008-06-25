Установка модов на IPB

Всем здравствуйте. У меня есть скриптина каталога сайтов. У этого каталога нету админки и слабенький инсталятор. Админки нету вообще, все правится в ручную через config.php; инсталятор слабый, т.к. чтоб проинсталировать нужные категории, надо сперва ...