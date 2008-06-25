Установка модов на IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки168 просмотров

Нужно установить несколько модов на портал IPB

17 лет назад
Kvai-Gon
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$20
Как всегда все отлично сделал. И спасибо ему за это огромное.
Только положительные отзывы о заказчике. Четкость ТЗ - 5 баллов из 5.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад