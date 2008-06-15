Подправить код сапы на DLE

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Закрыт6 заявок163 просмотра

На сайте sardelok.net нужно подправить код сапы что бы ссылки продавать с главной странице, сейчас сапа пишет что нету ссылок для продажи с гланой странице, мест свободных 0, сайт стоит на DLE ШСЙ 450-540-046

DLE
17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
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