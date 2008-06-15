Нужна флеша как на: http://vip-file.org/ (в правом верхнем углу.) Нужно чтоб ставилась какая то картинка , как на том сайте, и при маусОвер она открывалась так как на сайте Точь-в-Точь
Подправить код сапы на DLE
На сайте sardelok.net нужно подправить код сапы что бы ссылки продавать с главной странице, сейчас сапа пишет что нету ссылок для продажи с гланой странице, мест свободных 0, сайт стоит на DLE ШСЙ 450-540-046
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