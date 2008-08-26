Скрипт смс партнерки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок473 просмотра

Нужно написать на php партнерскую программу по смс на подобии sms-partners.ru с возможностью вывода статистики по сайтам

срок 2 недели

icq 55-62-77

PHP
17 лет назад
sti
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

krut
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов
17 лет назад
$500
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

krut
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов
17 лет назад