Расширенный календарь для Joomla | Joostina

1. CSS по максимуму. Возможность настроить внешний вид ячеек и всего всего.

2. В календаре должен быть осуществлен вывод:

2.1 Всех матчей (выбранной из админки модуля команды) из JoomLeague, при наведении мышкой должно появляться окошко, где будет указано:

2.2.1. Указан противник команды из JoomLeague. Домашний матч окрашивается чертой одного цвета, выездной - другого. (внешний вид можно настроить из css, это только для примера). Ссылка на профайл противника из JoomLeague.

2.2.2 Дни рождения игроков этой команды с ссылкой на профайл игрока. Отмечается жирным выделением даты в календаре (внешний вид можно настроить из css, это только для примера).

2.3 Каждая дата - это ссылка на статьи, что были добавлены в этот день, эта ссылка выводится в окошке

2.4 Дни рождения пользователей отмечаются чертой другого цвета (внешний вид можно настроить из css, это только для примера), выводится список пользователей у которых ДР + ссылки на их профайлы в Community Builder

3. Календарь на месяц, возможно пролистать месяцы.

Сроки и стоимость указывайте сами.