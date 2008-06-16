Нужно написать на php партнерскую программу по смс на подобии sms-partners.ru с возможностью вывода статистики по сайтам срок 2 недели icq 55-62-77
Правка дизайна + программирование
Требуется провести следующие работы для сайта Findyourdream.ru
1. Фотографии участников игры «Стань лидером!» во время действия игры должны располагаться на всех страницах сайта. При этом, для сохранения общего дизайна страниц, фотка лидера должна быть такой же маленькой на остальных страницах (кроме главной!), как и все другие. Это легко сделать, у нас динамическая загрузка фоток, можно при выводе формировать любого размера.
2. Добавить сервис: «Вырази симпатию!» Сервис аналогичен «мамбовскому» на 100%
3. Движущаяся лента из фоток пользователей на сайте (на всех страницах!), как на мамбе, один в один.
4. СМС-голосование за анкету.
5. В анкетах пользователей все текстовые ссылки заменить на красивые графические кнопки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Вообщем нужно написать скрипт который с нашего хостинга отправлял запрос на любой файло обменник(например lettbit, на нем зарание куплен премиум) и потом файл с обменника качался в акаунт на сайте на narod.ru также к ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $2500
Есть портал, есть уже готовая его часть, есть тех.задание на то, что необходимо доработать. По сути необходимо доработать проект и постоянно сотрудничать со мной в этом вопросе. В принципе работы на неделю-две. Далее ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделать граббер новостей для DLE 7.0 с http://www.rbc.ru http://lenta.ru http://www.rian.ru http://www.regnum.ru http://www.interfax.ru http://www.rosbalt.ru http://www.gazeta.ru http://www.utro.ru http://newsru.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Добрый день. Предлагаю вам следующий проект на joomla. Требуется создать активную карту поиска при помощи сервиса maps.google.com Вот сайт по аренде квартир в Праге. www.bezrealitky.cz на нем такой сервис: в поиске выбираете район ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Срочно нужно за 1,5 недели сделать клон сайта... Бюджет 200$ Заранее благодаренВеб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо разработать движок на пхпВеб-программирование28 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт сайта типа sape.ru Для покупки-продажи ссылок или типа сеозавр.ру для купли-продажи статей с ссылкамиВеб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
1. CSS по максимуму. Возможность настроить внешний вид ячеек и всего всего. 2. В календаре должен быть осуществлен вывод: 2.1 Всех матчей (выбранной из админки модуля команды) из JoomLeague, при наведении мышкой должно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
На сайте sardelok.net нужно подправить код сапы что бы ссылки продавать с главной странице, сейчас сапа пишет что нету ссылок для продажи с гланой странице, мест свободных 0, сайт стоит на DLE ШСЙ 450-540-046Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад