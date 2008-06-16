Правка дизайна + программирование

Требуется провести следующие работы для сайта Findyourdream.ru

1. Фотографии участников игры «Стань лидером!» во время действия игры должны располагаться на всех страницах сайта. При этом, для сохранения общего дизайна страниц, фотка лидера должна быть такой же маленькой на остальных страницах (кроме главной!), как и все другие. Это легко сделать, у нас динамическая загрузка фоток, можно при выводе формировать любого размера.

2. Добавить сервис: «Вырази симпатию!» Сервис аналогичен «мамбовскому» на 100%

3. Движущаяся лента из фоток пользователей на сайте (на всех страницах!), как на мамбе, один в один.

4. СМС-голосование за анкету.

5. В анкетах пользователей все текстовые ссылки заменить на красивые графические кнопки.