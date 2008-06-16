Нужно написать на php партнерскую программу по смс на подобии sms-partners.ru с возможностью вывода статистики по сайтам срок 2 недели icq 55-62-77
Проект для программиста php+mysql
Есть портал, есть уже готовая его часть, есть тех.задание на то, что необходимо доработать.
По сути необходимо доработать проект и постоянно сотрудничать со мной в этом вопросе.
В принципе работы на неделю-две. Далее наращивание функционала со временем, за дополнительные деньги и в дополнительный срок.
+ возможна удаленная, попроектная работа если интересно.
Кому инересно, просьба скинуть резюме Алексею на info (собачка) alexey-popov.com с пометкой РАБОТА ПРОГРАММИСТА
В резюме должно быть указано:
1. краткая справка о себе
2. место проживания
3. опыт работы
4. несколько ссылок на самые крупные выполненные проекты
5. средняя расценка по программной части которая вас устроит
Далее уже будут переговоры
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