Проект для программиста php+mysql

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок570 просмотров

Есть портал, есть уже готовая его часть, есть тех.задание на то, что необходимо доработать.

По сути необходимо доработать проект и постоянно сотрудничать со мной в этом вопросе.

В принципе работы на неделю-две. Далее наращивание функционала со временем, за дополнительные деньги и в дополнительный срок.

+ возможна удаленная, попроектная работа если интересно.

Кому инересно, просьба скинуть резюме Алексею на info (собачка) alexey-popov.com с пометкой РАБОТА ПРОГРАММИСТА

В резюме должно быть указано:

1. краткая справка о себе

2. место проживания

3. опыт работы

4. несколько ссылок на самые крупные выполненные проекты

5. средняя расценка по программной части которая вас устроит

Далее уже будут переговоры

MySQLPHP
17 лет назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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