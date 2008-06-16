Проект для программиста php+mysql

Есть портал, есть уже готовая его часть, есть тех.задание на то, что необходимо доработать.

По сути необходимо доработать проект и постоянно сотрудничать со мной в этом вопросе.

В принципе работы на неделю-две. Далее наращивание функционала со временем, за дополнительные деньги и в дополнительный срок.

+ возможна удаленная, попроектная работа если интересно.

Кому инересно, просьба скинуть резюме Алексею на info (собачка) alexey-popov.com с пометкой РАБОТА ПРОГРАММИСТА

В резюме должно быть указано:

1. краткая справка о себе

2. место проживания

3. опыт работы

4. несколько ссылок на самые крупные выполненные проекты

5. средняя расценка по программной части которая вас устроит

Далее уже будут переговоры