Граббер новостей в DLE из основных новостных лент

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Сделать граббер новостей для DLE 7.0 с

http://www.rbc.ru

http://lenta.ru

http://www.rian.ru

http://www.regnum.ru

http://www.interfax.ru

http://www.rosbalt.ru

http://www.gazeta.ru

http://www.utro.ru

http://newsru.com

DLE
17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров