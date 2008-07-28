Перекачивальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок272 просмотра

Вообщем нужно написать скрипт который с нашего хостинга отправлял запрос на любой файло обменник(например lettbit, на нем зарание куплен премиум) и потом файл с обменника качался в акаунт на сайте на narod.ru также к скрипту должна быть небольшая админка но это мы обсудим в icq, кто реально может сделать нечто подобное пишите с указанием цены и сроков!

17 лет назад
zaqqaz
Auto 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

WGby
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Человек приятен в общении, сразу понял что мне нужно. Скрипт сделал в считанные минуты, за что я ему очень благодарен! Качеством выполнения работы даволен! Рекомендую всем! Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

WGby
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад