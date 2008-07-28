Нужно написать на php партнерскую программу по смс на подобии sms-partners.ru с возможностью вывода статистики по сайтам срок 2 недели icq 55-62-77
Перекачивальщик
Вообщем нужно написать скрипт который с нашего хостинга отправлял запрос на любой файло обменник(например lettbit, на нем зарание куплен премиум) и потом файл с обменника качался в акаунт на сайте на narod.ru также к скрипту должна быть небольшая админка но это мы обсудим в icq, кто реально может сделать нечто подобное пишите с указанием цены и сроков!
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