Перекачивальщик

Вообщем нужно написать скрипт который с нашего хостинга отправлял запрос на любой файло обменник(например lettbit, на нем зарание куплен премиум) и потом файл с обменника качался в акаунт на сайте на narod.ru также к скрипту должна быть небольшая админка но это мы обсудим в icq, кто реально может сделать нечто подобное пишите с указанием цены и сроков!