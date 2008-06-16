Добавить прием вебмани в джумловский virtuemart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки197 просмотров

Есть вебсайт на джумле с установленным virtuemart магазином.

Принимает paypal и другие стандартные методы платежей.

Требуется добавить прием вебманей.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки,

либо сюда, либо в личку.

Joomla
17 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров