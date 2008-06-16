Прокрутка товаров

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок174 просмотра

Нужно сделать прокрутку товаров по кругу во Flash, как на http://www.amazon.com/gp/homepage.html

Немного прокрутите страницу.

Требуется подключить функцию, с помощью которой можно было бы обновлять товары, которые прокручиваются.

17 лет назад
web2
Кей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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