Заливка файлов по ftp

Нужно написать скриптик заливки на фтп файлов через php.

Принцип скрипт открывает фаил ftp.txt там на каждой строчке внесен ftp с логином и паролем в обычном виде примерно так

login:[email protected]

Необходимо пройти по этому списку и загрузить данные на сервер там где лежит фаил index c любым расширением в папку files1/

Данныем нужно загружать так.

В директории темп на стороне нашего скрипта лежат директории. Вот их по очереди на каждый сервер и нужно загрузить.

Вскрипте вывести сообщение что и куда было загружено.(т.е. какая директория на какой фтп) Вывести список ftp на которые не хватило папок в temp.

И еще необходимо передать php скрипт на сервер и вызвать его.

Этот скрипт должен делать следующее:

- открыть поочередно все папки иерархически на сервере.

- заглянуть в каждый фаил и дописать в конец данные из фаила links.txt (перед тегом ) в фаил index записать данные в конец даже если нет тега

После этого скрипт основной должен проверить отработал ли скрипт на сервере. Если не отработал то:

- загрузить с сервера все файлы index (не более 50 на 1 фтп) и на локали выполнить те же действия с этимим файлами, т.е. дозаписать в них информацию из файла links.txt

а потом передать эти данные на сервер.

Требование к програмистам и к коду:

http://srv2.radeant.com/files/employes.txt