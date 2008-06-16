Нужен флеш-ролик

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Закрыт16 заявок305 просмотров

Нужно изготовить флеш-ролик на тему такси (пассажирские перевозки)

Вес значения не имеет.

Размер 900*770

Продолжительность до 1 минуты.

Подробности в личку.

icq 279661442

17 лет назад
Yanohka
Яна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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