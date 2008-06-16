Проект интернет магазина(модернизация)!

Повторный поиск в связи с отсутствием исполнителей по http://weblancer.net/projects/51295.html

Т.к. не удалось найти офлайнового исполнителя, то теперь рассматриваются и удаленные исполнители.

Работу над проектом предлагается исполнять пошагово, по пунктам ТЗ.

Соответственно расчет оплаты проводить по каждому пункту ТЗ.

Оплата через сервис безопасных сделок. Перечисление в сервис за каждый пункт при его исполнении и тестировании, а возможность вывода по окончании проекта.

Техническое задание часть1 : Проверить скорость работы текущих проектов staber.ru и tooler.ru - выявить проблемы и предложить решения.

Например можно так - скрипт опрашивает страницы и сохраняет время сборки в sql. Тестирование на разных хостах, два провайдера в интернете+локально при помощи пакета денвер.

После выполнения ТЗ часть1 будет принято решение какой из проектов развивать или вообще начинать с нуля новый и соответственно подготовленно подробное ТЗ.

В предложении пишите сроки и сумму за ТЗ часть1. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться отдельно!

Выделил ТЗ часть 1 в отдельный проект http://weblancer.net/projects/58330.html т.к. понял что ошибся тут с категорией.