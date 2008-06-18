Требуется написать скрипт Индексации домена с П.С

Требуется написать скрипт индексации Домена в поискоых системах.

Скрипт должен с промежутком 2-3сек.

из файла или БД выдергивать адрес сайта и проверять его на индексацию в одном или сразу нескольких поисковиках!

и если сайт индексируется сахронять в файл или БД этот сайт как в Индексе, а если не идексируется то наоборот сохранять как не идексируемый!

после проверки всей базы он должен выводить на страницу типа "проверка завершина" и выводить на страницу в два столбика адреса!

в первый которые в индексе, а во-второй, которые не в индексе!

Прошлый раз заказывал дописать уже имющийя скрипт , оказалось что то что я дал работает не правельному алгоритму. Вобщем скрипт не очень удобен .. приходиться делить большой фаил на несколько маленьких и сувать в них по 50 каталогов а потом один за одним проврять .. из за того что Яндекс блокирует частые запросы ужос ..