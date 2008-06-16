Генерация кроссвордов

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Генерация кроссвордов из XML

что то на подобии www.bestcrosswords.ru

1) подстветка полей

2) виртуальная клавиатура.

3) возможность передвигать поле по средствам клавиатуры

4) при нажатии на вопрос - строчка - куда нужно вписать ответ = желтеет.

всего будет 7 типов =

* Классические

* Сканворды

* Венецианские

* Кейворды

* Числовые

* Судоку

* Японские

пример кроссворда в прикрепление - остальные по запросу.

17 лет назад
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4 года назад

Выбранный исполнитель

LTRay
30 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

LTRay
30 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад