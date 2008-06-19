Внести изменения в ASP проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки187 просмотров

Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее:

1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx

2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы сервер отдавал 404 Not Found (сейчас отдает 302 Found).

3. При запросе не основного хоста чтобы отдавал 301 и Location делал на основной хост.

4. Отключить отдачу If-Modified-Since

Цену назовите сами.

17 лет назад
keriy
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Скажу одно слово - Профессионал. Спасибо, Сергей.
Только хорошие впечатления, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад