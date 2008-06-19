Требуется написать скрипт индексации Домена в поискоых системах. Скрипт должен с промежутком 2-3сек. из файла или БД выдергивать адрес сайта и проверять его на индексацию в одном или сразу нескольких поисковиках! ...
Внести изменения в ASP проект
Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее:
1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx
2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы сервер отдавал 404 Not Found (сейчас отдает 302 Found).
3. При запросе не основного хоста чтобы отдавал 301 и Location делал на основной хост.
4. Отключить отдачу If-Modified-Since
Цену назовите сами.
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