Внести изменения в ASP проект

Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее:

1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx

2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы сервер отдавал 404 Not Found (сейчас отдает 302 Found).

3. При запросе не основного хоста чтобы отдавал 301 и Location делал на основной хост.

4. Отключить отдачу If-Modified-Since

Цену назовите сами.