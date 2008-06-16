Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее: 1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx 2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы ...
Обновить Firefox extension для Firefox 3
Детали сообщу наиболее подходящим разработчикам.
Пожалуйста, указывайте ссылки на разработанные Вами экстэншины.
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