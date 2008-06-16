Развлечения

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок243 просмотра

Нужно создать(создавать) определенные проекты , и работать в их поддержке,

Например: флеш чат, с определёнными функциями

Есть много идей , их нужно реализовать.

Желающий помочь и работать со мной вместе в команде пишите

(Желательно жить в Украине)

17 лет назад
Fox69
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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