Создание ajax-калькулятора

Нужно создать php + ajax-калькулятор, который на деле будет иметь вид:

Поле1 | Поле2 | Поле3 | Поле4

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Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4

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Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4 (появляется новая строка, если нажать на кнопку "добавить")

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и т.д. если нужно

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Итого: *итог вычислений*.

Пояснения: Количество "полей" в строке можно изменить через код ( достаточно в коде комментарии оставить ), поле "выбор" = количествам "полей". Т.е. "поле" - это фактически заголовок (пример: место, срок и т.д.).

Через код можно задать любые действия между "выбором" (плюс, умножение, деление).

Ничего сложного, никакой админки не нужно, просто такой своеобразный конструктор калькулятора.

Свою цену выполнения ТЗ и сроки отписывайте ниже.