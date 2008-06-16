Детали сообщу наиболее подходящим разработчикам. Пожалуйста, указывайте ссылки на разработанные Вами экстэншины.
Создание ajax-калькулятора
Нужно создать php + ajax-калькулятор, который на деле будет иметь вид:
Поле1 | Поле2 | Поле3 | Поле4
======================
Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4
-------------------------------------------
Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4 (появляется новая строка, если нажать на кнопку "добавить")
-------------------------------------------
и т.д. если нужно
-------------------------------------------
Итого: *итог вычислений*.
Пояснения: Количество "полей" в строке можно изменить через код ( достаточно в коде комментарии оставить ), поле "выбор" = количествам "полей". Т.е. "поле" - это фактически заголовок (пример: место, срок и т.д.).
Через код можно задать любые действия между "выбором" (плюс, умножение, деление).
Ничего сложного, никакой админки не нужно, просто такой своеобразный конструктор калькулятора.
Свою цену выполнения ТЗ и сроки отписывайте ниже.
Выбранный исполнитель
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