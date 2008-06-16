Создание ajax-калькулятора

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Закрыт7 заявок175 просмотров

Нужно создать php + ajax-калькулятор, который на деле будет иметь вид:

Поле1 | Поле2 | Поле3 | Поле4

======================

Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4

-------------------------------------------

Выбор1 | Выбор2 | Выбор3 | Выбор4 (появляется новая строка, если нажать на кнопку "добавить")

-------------------------------------------

и т.д. если нужно

-------------------------------------------

Итого: *итог вычислений*.

Пояснения: Количество "полей" в строке можно изменить через код ( достаточно в коде комментарии оставить ), поле "выбор" = количествам "полей". Т.е. "поле" - это фактически заголовок (пример: место, срок и т.д.).

Через код можно задать любые действия между "выбором" (плюс, умножение, деление).

Ничего сложного, никакой админки не нужно, просто такой своеобразный конструктор калькулятора.

Свою цену выполнения ТЗ и сроки отписывайте ниже.

AJAXPHP
17 лет назад
Fanamura
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Был
12 лет назад
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Выбранный исполнитель

SergeyDegt
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
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SergeyDegt
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад