План тестирования на BadBoy или Jmetre!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки259 просмотров

Задача: Написать план тестирования на BadBoy или Jmetre() для проверки скорости работы сайтов и выявления "тонких" моментов, как то хостинг , код сайта, канал.

Лучше на BadBoy т.к. он более прост.

Предлагаемая реализация(ТЗ):

скрипт должен эмулировать посещение сайта пользователями до 100 человек одновременно.

При этом необходимо смотреть скорость выдачи сртаниц и сохранять их в exel.

У каждого сайта задаются характерные ссылки на - разделы, товары, статьи, главную страницу, страницу бренда и т.д. Например для сайта http://staber.ru/:

http://staber.ru/goods.php?goodid=XXX - характерная страница товара где XXX - номер товара.

В предложении пишите сроки и цену!

17 лет назад
staber
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров