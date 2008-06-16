Задача: Написать план тестирования на BadBoy или Jmetre() для проверки скорости работы сайтов и выявления "тонких" моментов, как то хостинг , код сайта, канал.

Лучше на BadBoy т.к. он более прост.

Предлагаемая реализация(ТЗ):

скрипт должен эмулировать посещение сайта пользователями до 100 человек одновременно.

При этом необходимо смотреть скорость выдачи сртаниц и сохранять их в exel.

У каждого сайта задаются характерные ссылки на - разделы, товары, статьи, главную страницу, страницу бренда и т.д. Например для сайта http://staber.ru/:

http://staber.ru/goods.php?goodid=XXX - характерная страница товара где XXX - номер товара.

В предложении пишите сроки и цену!