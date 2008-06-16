Детали сообщу наиболее подходящим разработчикам. Пожалуйста, указывайте ссылки на разработанные Вами экстэншины.
План тестирования на BadBoy или Jmetre!
Задача: Написать план тестирования на BadBoy или Jmetre() для проверки скорости работы сайтов и выявления "тонких" моментов, как то хостинг , код сайта, канал.
Лучше на BadBoy т.к. он более прост.
Предлагаемая реализация(ТЗ):
скрипт должен эмулировать посещение сайта пользователями до 100 человек одновременно.
При этом необходимо смотреть скорость выдачи сртаниц и сохранять их в exel.
У каждого сайта задаются характерные ссылки на - разделы, товары, статьи, главную страницу, страницу бренда и т.д. Например для сайта http://staber.ru/:
http://staber.ru/goods.php?goodid=XXX - характерная страница товара где XXX - номер товара.
В предложении пишите сроки и цену!
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