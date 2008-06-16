Переход с Джумлы 1.х на версию 1.5.х

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Закрыт4 заявки212 просмотров

Требуется перевести сайт, работающий на Джумле 1.15 на версию 1.5

Функциональных компонентов сайте нет, только информационные статьи.

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Joomla
17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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