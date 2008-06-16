Детали сообщу наиболее подходящим разработчикам. Пожалуйста, указывайте ссылки на разработанные Вами экстэншины.
Разработка визуального редактора
http://logos-games.narod.ru/red/
Все предложения сюда.
Заявки фрилансеров
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