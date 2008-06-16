Php грабер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок240 просмотров

Нужен граббер результатов гугла. Подробнее:

1. Грабер основной страницы поиска (первая страница с результатами)

2. Грабер остальных страниц (2, 3 и т.д.) если они есть.

3. При наличии нескольких страниц с результатми нужно добавить меню снизу с номера страниц.

PHP
17 лет назад
vanjouke
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров