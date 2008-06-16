Нужен программист для написания системы публикации видео. PHP 5 (ООП), SQL (postgres), shell, регулярные выражения, ffmpeg, sphinxsearch внимательно прочтите требования, разбираться надо во всем
Flash gallery (галерея на флеш)
Очень понравилась флеш галерея на http://euro2008.uefa.com/photos/T=57451/gallery.html
сколько это будет стоить с админкой, чтобы фотки и описание можно было из админки добавлять
Заявки фрилансеров
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