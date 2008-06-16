Модуль галереи на флеш для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Нужен модуль галереи с возможностью простмотра фото и видео. Что-то типо такого http://www.phatfusion.net/multibox/

только немного посложнее. Жалателен опыт работы с joomla(лучше с линейкой 1,5). Срок примерно 3-5 дней.

Жду предварительных предложений с ценами.

Joomla
17 лет назад
adu4ok
Игорь 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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