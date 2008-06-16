TCP клиент на php с работой через сокеты

Необходима разработка TCP клиента для взаимодействия с демоном

Работу нужно реализовать через сокеты на php

Кол-во передаваемых команд -2, в т.ч. и аутентификация

Также возможен вариант портирования с java (уже есть готовый клиент) на php

Более подробное задание с деталями для победителя.

Нужен опыт работы с сокетами для успешного выполнения проекта.