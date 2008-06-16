TCP клиент на php с работой через сокеты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок177 просмотров

Необходима разработка TCP клиента для взаимодействия с демоном

Работу нужно реализовать через сокеты на php

Кол-во передаваемых команд -2, в т.ч. и аутентификация

Также возможен вариант портирования с java (уже есть готовый клиент) на php

Более подробное задание с деталями для победителя.

Нужен опыт работы с сокетами для успешного выполнения проекта.

JavaPHP
17 лет назад
astronyx
Михаил 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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