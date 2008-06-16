Сервис для загрузки на файловые обменники

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно создать сервис для загрузки файлов на файловые обменники.

За ТЗ обращаться по ICQ: 494-420, 494-628

Без опыта работы лучше не беспокоить, чтобы не тратить Ваше время и мое.

17 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров