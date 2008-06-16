Сайт www.atg-auto.ru, СДЕЛАН НА CMS JOOMLA, в нем 170000 наименований, в столбике ОЕМ код и Код производителя номера деталей (в номерах есть пробелы, тире и точки). Изначально поиск работал быстро но он не находил результата если в интернет-магазине номер был с пробелом а вводили тот же номер но без пробела (учитывал все знаки). Настроили поиск чтобы он не учитывал тире, точек и пробелов и страница с результатами поиска стала загружаться в 3 раза медленнее (хотя проблемы со знаками между номерами деталей ушли).

Необходимо настроить поиск на сайте, чтобы он работал быстро и не учитывал знаков в номерах деталей.

В ваших предложения просьба указывать реальные сроки и реальные цены:)